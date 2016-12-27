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/Общество/

В Сочи прошел митинг в память о погибших при крушении Ту-154

В Сочи более 2 тыс. человек приняли участие в митинге в память о погибших при крушении самолета Ту-154/ 

В Сочи 27 декабря более 2 тыс. горожан собрались на митинг на Южном молу морпорта. Люди пришли почтить память погибших при крушении самолета Ту-154. В митинге также приняли участие военные. В ходе мероприятия звучали песни в исполнении ансамбля имени Александрова. Мероприятие завершилось возложением цветов и венков.

«Мы сделали все для того, чтобы организовать прием родственников, работу служб по спасательным, а теперь — по поисковым работам", — отметил, обращаясь к участникам митинга, глава города Сочи Анатолий Пахомов.

В Сочи уже третий день горожане несут цветы на Южный мол и в аэропорт, как знак уважения семьям погибших в результате крушения военного борта. Так же сочинцы принимают участие в гражданской акции «Тысяча свечей».

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Общество

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