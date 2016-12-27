"Бургер Кинг" приходит в Новороссийск

/Общество/

В преддверии Нового года, 28 декабря, компания "Бургер Кинг" откроет свой первый ресторан сети быстрого питания в Новороссийске.

Истинных гурманов и любителей блюд, приготовленных по уникальному рецепту, "Бургер Кинг" ждет на территории фудкорта ТРЦ "Бон Пассаж", расположенного по адресу Анапское шоссе,39 а. Ресторан "Бургер Кинг" в Новороссийске, который будет готов радовать гурманов уже в этом месяце, 15-й на территории Краснодарского края. Всего же, команда "Бургер Кинг" радует своих посетителей в 43 регионах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

Посетители первого ресторана в Новороссийске получат возможность принять участие в игре "Кинго", доступной для пользователей мобильного приложения "Бургер Кинг" до 15 января 2017 года, и выиграть призы от ресторана, компании PEPSI, а также партнеров акции.

Главный приз – путешествие на двоих от Aviasales. Подробности игры "Кинго" можно узнать на официальном сайте или в официальном мобильном приложении "Бургер Кинг".

Ресторан в ТРЦ "Бон Пассаж" с нетерпением будет ждать гостей 28 декабря! Приходите, участвуйте в акциях и получайте призы!

Материал размещен на правах рекламы.