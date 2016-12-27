На Кубани создадут 40 особо охраняемых природных территорий

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На Кубани в ближайшие десять лет планируют создать дополнительно 40 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил 27 декабря но итогам Госсовета по вопросам экологии, который провел президент РФ. Также губернатор обозначил приоритеты региона в этом направлении.

Сейчас на Кубани 389 особо охраняемых природных зон. По словам главы региона, необходимо ужесточать природоохранный режим, «чтобы люди имели то зеленое наследство, которое мы получили от наших предков, сохранить все то, что мы имеем».

«В Краснодарском крае изначально акцент делался на проекты так называемой «зеленой экономики», курс этот будет продолжаться. Президент четко подчеркнул, что экологические проблемы нужно решать не завтра, а уже сегодня. Нашим промышленникам и тем, кто занимается сельским хозяйством, надо понимать, что мы должны оставить после себя здоровую экологию», — сказал Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края