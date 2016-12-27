В Сочи отменили праздничные мероприятия в новогоднюю ночь из-за траура

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В Сочи отменили новогоднее мероприятие на площади Флага в ночь с 31 декабря на 1 января.

Такое решение власти курорта приняли в связи с падением вблизи Сочи лайнера Ту-154, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

Планировалось, что с 23:00 31 декабря жители и гости курорта встретят Новый год на площади Флага. Для них готовили концерт с участием творческих коллективов.

Источник: kuban24.tv