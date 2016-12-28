В Новороссийске подвели итоги конкурса «Мой праздничный город»

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Более 200 заявок от предприятий города, учреждений социальной сферы, управляющих компаний и товариществ собственников жилья поступило на конкурс «Мой праздничный город».

Тем участником, чьё новогоднее оформление было признано лучшим, вручили грамоты и денежные призы. В Номинации «Любимый город в праздничном наряде» победила городская поликлиника №5, второе место занял МУП «Водоканал», третье – водитель такси 21-го маршрута Михаил Бабаян.

Магазин «Лейпциг» по проспекту Ленина, 11 стал лучшим в номинации «Новогодняя ярмарка», также жюри отметило новогоднее оформление магазинов «Мон Визаж» и «Галерея моды». Первое место в номинации «Новый год встречаем вместе» было присуждено ТСЖ «Молодёжная, 16» и ТСЖ «Лагуна», два других Южному и Центральному районам.

Благодарственные письма получили: АО «Черномортранснефть», ОАО «Импортпищепром», ОАО «Новоросцемент».

Поздравлял победителей инициатор конкурса «Мой праздничный город» глава Новороссийска Игорь Дяченко. Он отметил, что все участники – это настоящие патриоты своего города, которые любят его и хотя дарить людям радость. «Мне приятно, что так много предприятий, учреждений и организаций откликнулось на предложение украсить город к новому году. У нас получилось! Теперь будем делать это к каждому празднику и поощрять людей за активность», - сказал Игорь Дяченко.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск