В Чечне школьницам запретили наряжаться в снежинок

/Общество/

Во время новогодних праздников девочки, учащиеся в чеченских школах, должны одеваться в соответствии с требованиями вайнахской этики. Такие указания от руководства получили руководители ряда образовательных учреждений региона.

"12 декабря в министерстве образования было совещание, касающееся организации новогодних праздников. Нам было дано указание предупредить родителей, что девочки должны быть одеты в соответствии с нормами вайнахской этики", - рассказала корреспонденту "Кавказскому узла" директор одной из школ Грозного Зарема.

Она уже дала указание педагогам проинформировать школьников и их родителей о введенных ограничениях. "Одно дело вводить дресс-код для взрослых, но требовать от девочек на Новый год одеваться в строгие костюмы - это запредельно. Зачем организовывать новогодние мероприятия, если девочки не могут одеть то, что им нравится?", - задается вопросом педагог с 20-летним стажем.

"Четких установок нет, но в целом запрет касается прозрачных и полупрозрачных костюмов, слишком открытых или коротких бальных платьев. Родители в недоумении, впрочем, как и мы, но такова установка "сверху", - заявила завуч одной из грозненских школ, попросившая не указывать своего имени.

Среди чеченских пользователей мобильного приложения WhatsApp широкое хождение получил аудиоролик с заявлением неназванного чиновника, который говорит на русском, перемежая свою речь чеченскими словами.

"Уважаемые коллеги! Предупредите родителей, что дети на новогодних мероприятиях должны одеваться в соответствии с требованиями вайнахской этики. На них должна быть приличествующая одежда, никаких "снежинок". Потом чтобы они [родители] не говорили: "мы уже приобрели", "если бы раньше предупредили, мы бы не приобрели", чтобы таких вещей не было. У нас есть 12 дней до 24-го [декабря]. Поэтому сейчас предупредите их, чтобы потом конфликтных ситуаций не возникало", - говорит выступающий.

Некоторые родители учащихся выражают недовольство подобными распоряжениями.

"Почему все ограничения, которые вводят наши власти, касаются только женщин? У меня дочь-школьница, мы уже купили ей бальное платье на новогоднее мероприятие, теперь не знаю, как мне быть", - сказала грозненка Марха.

Источник: kavkaz-uzel.eu