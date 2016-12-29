В Краснодаре начали строить новый корпус «Пятого роддома»

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Площадь двухэтажной пристройки составит 1,2 тыс. кв. м.

В рамках реконструкции Перинатального центра ККБ №2 в кубанской столице ведется строительство нового здания отделений для новорожденных.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в новом двухэтажном корпусе площадью в 1,2 тыс. кв. м разместятся отделения реанимации, патологии новорожденных и недоношенных детей, а также палаты интенсивной терапии.

Строительство планируется завершить в середине лета 2017 года.

По словам главврача ККБ№2 Григория Пенжояна, масштабной реконструкции роддома ждали не один десяток лет, поскольку с 1983 года в стенах учреждения делался только ремонт. По его словам, после капитального ремонта отделений будет построен переход между роддомом и основным комплексом больницы.

В дальнейшем планироваться отремонтировать и модернизировать весь Перинатальный центр.

Источник: news-r.ru