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/Общество/

Более 7 тыс. кубанцев отправились в армию по итогам осеннего призыва

В Краснодарском крае в декабре завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправили более 7 тыс. новобранцев.

Ряды воинских частей Сухопутных войск пополнили около 60% новобранцев. Более 300 молодых казаков будут проходить военную службу в Южном военном округе, 500 кубанцев пройдут службу в ВДВ и 200 — на Военно-морском флоте.

Более 1,2 тыс. новобранцев имеют высшее образование, среди них четыре человека пройдут службу в научных ротах в Санкт-Петербурге и Самаре, сообщает пресс-служба ЮВО.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Общество

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