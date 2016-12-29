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/Общество/

Чисто там, где работают!

Сотрудников городских служб, занимающиеся санитарной очисткой и благоустройством уличных территорий, поздравил сегодня глава муниципального образования город Новороссийск Игорь Дяченко и заместитель главы по ЖКХ и развитию городского хозяйства Александр Служалый. 

В последние годы Новороссийск неоднократно признавался самым благоустроенным городом Краснодарского края и России. Свои руки к этому, в прямом смысле, приложили дворники и рабочие. Стоит отметить, что наводят порядок в городе в большинстве своём женщины. Рабочая смена у метельщиков Центрального внутригородского района начинается с 2-х часов ночи. В других районах они начинают работать на улицах с 4-х часов утра. Это по-настоящему трудолюбивые люди, которые любят город, в котором они живут.

В большом зале администрации города Новороссийска сегодня по традиции благодарили уважаемых работников за их нелегкий труд.

- Вы первые помощники городских властей в деле санитарной очистки и благоустройства Новороссийска, - отметил в своей речи Игорь Дяченко, - когда в городе природа наводит непорядок, первыми на очистку улиц выходите вы. Большое спасибо за труд! Пусть Новый 2017 год принесет вам крепкое здоровье, благополучие в семьях, много счастья и радости! Лучшим работникам по итогам 2016 года вручили почётные грамоты и цветы. 

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийска

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Категория: Новости / Общество

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