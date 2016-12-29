В Новороссийске утверждены места для запуска пиротехники в новогодние праздники

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Постановлением администрации города были утверждены места, разрешённые для запуска пиротехнических изделий населением в Новый год и Рождество.

Абрау-Дюрсо сельский округ – стадион (ул. Промышленная); Натухаевский сельский округ – стадион (угол ул. Красного октября и ул. Чкалова); Глебовский сельский округ – пляж с. Южная Озереевка; Мысхакский сельский округ - (ул. Школьная,1) площадь напротив здания администрации; Гайдукский сельский округ – стадион (ул. Стадионная); Раевский сельский округ - стадион (ул. Котова, ул. Героев); Верхнебаканский сельский округ – стадион (ул. Титановская); Южный внутригородской район - пляж Суджукская коса.

Главами внутригородских районов и сельских округов на разрешенных площадках запуска пиротехники (31 декабря и 6 января) будет организован мониторинг пожарной безопасности в период массового использования пиротехники населением силами ответственных по районам и округам, казачества и добровольных пожарных.

В новогоднюю ночь также будет организовано дежурство пожарных расчетов на пожарных автомобилях на Форумной площади и на площади возле памятника Ленину (ул. Советов).

Источник: admnvrsk.ru