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/Общество/

В Новороссийске утверждены места для запуска пиротехники в новогодние праздники

Постановлением администрации города были утверждены  места, разрешённые для запуска пиротехнических изделий населением в Новый год и Рождество. 

  1. Абрау-Дюрсо сельский округ – стадион (ул. Промышленная);
  2. Натухаевский сельский округ – стадион (угол ул. Красного октября и ул. Чкалова);
  3. Глебовский сельский округ – пляж с. Южная Озереевка;
  4. Мысхакский сельский округ  - (ул. Школьная,1) площадь напротив здания администрации;
  5. Гайдукский сельский округ – стадион (ул. Стадионная);
  6. Раевский сельский округ - стадион (ул. Котова, ул. Героев);
  7. Верхнебаканский сельский округ – стадион (ул. Титановская);
  8. Южный внутригородской район - пляж Суджукская коса.

Главами внутригородских районов и сельских округов на разрешенных площадках запуска пиротехники (31 декабря и 6 января) будет организован мониторинг пожарной безопасности в период массового использования пиротехники населением силами ответственных по районам и округам, казачества и добровольных пожарных.

В новогоднюю  ночь также будет организовано дежурство пожарных расчетов на пожарных автомобилях на Форумной площади и на площади  возле памятника Ленину (ул. Советов). 

Источник: admnvrsk.ru

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Категория: Новости / Общество

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