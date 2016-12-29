Краснодарский край среди регионов-лидеров по итогам зимней декады подписки

/Общество/

Почта России подвела итоги Всероссийской декады подписки, прошедшей с 1 по 11 декабря 2016 года. Среди регионов лидерами по количеству подписных тиражей стали Краснодарский край, Республика Татарстан, Красноярский край, Воронежская область и Ставропольский край.

Всего по стране в ходе декады было оформлено почти 3 млн подписок. Это на 16% (400 тыс. подписок) больше, чем в предыдущую осеннюю декаду, которая прошла в октябре этого года. В период зимней декады оформить подписку на газеты и журналы со скидками можно было во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber.

Из общего количества выписанных за время прошедшей декады изданий более 1,8 млн подписок пришлось на федеральные издания, свыше 700 тыс. – на районные и порядка 360 тыс. – на республиканские, областные и краевые СМИ.

В ходе подписной декады Почта России традиционно предоставляет подписчикам специальные скидки. В этом году дополнительно к скидкам издательств была снижена цена на доставку изданий из каталога Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ. Одновременно сохранялась скидка, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. По сравнению с прошлым годом она выросла в два раза и составляет 30%. Список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.

«Декады подписки стали уже традиционным и эффективным инструментом повышения тиражей – это возможность для читателей самых разных аудиторий оформить подписку с заметными скидками, сделать подарок не только себе, но и своим близким. Если осенняя декада принесла более 2,5 млн подписок, то зимняя – около 3 млн. Это результат большой совместной работы Почты России и издателей, направленной на сохранение и популяризацию института подписки в нашей стране», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Источник: Пресс-служба "Почта России"