В Новороссийске сироты получили ключи от квартир

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Такой подарок сделала им администрация города-героя Новороссийск.

На покупку в новом доме 21 квартиры было выделено почти 28 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Юноши и девушки получили однокомнатные квартиры площадью от 37,5 кв. метров с отделкой «под ключ». Как подчеркнул глава Новороссийска Игорь Дяченко, работа по обеспечению жильем детей-сирот в городе-герое проводится с 2009 года. С этого времени счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали 308 человек.

«Сегодня в Краснодарском крае, губернатором Вениамином Ивановичем Кондратьевым уделяется большое внимание проблемам детей-сирот. Ежегодно, в рамках краевой программы «Дети Кубани» из краевого бюджета выделяются средства на приобретение жилья именно для этой категории граждан, - отметил Игорь Дяченко, - я очень рад, что сегодня сбывается ваша заветная мечта - вы становитесь новоселами. А собственное жилье - основа для создания семьи, домашнего очага».

Глава города пообещал, что и в следующем году будут приобретены новенькие квартиры для детей-сирот, которые ещё ждут своей очереди.

От имени депутатов новосёлов поздравил председатель городской Думы Александр Шаталов. Он высказал уверенность, что этот новогодний подарок принесёт им счастье.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск