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/Общество/

Кубанские полицейские перейдут на усиленный режим работы

Более семи тысяч полицейских будут охранять правопорядок в дни каникул по всему краю.

На охрану правопорядка и общественной безопасности задействуется более 7 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также более 5 800 представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Такие меры необходимы в связи с множеством мероприятий по всей Кубани. В праздничные дни в Краснодарском крае запланировано проведение более 3200 мероприятий.
Кроме того для обеспечения антитеррористической безопасности на мероприятиях используется более 2 тысяч металлодетекторов, а места массовых гуляний обследуются с привлечением служебных собак. 

Источник: Пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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