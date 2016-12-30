Кубанские полицейские перейдут на усиленный режим работы

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Более семи тысяч полицейских будут охранять правопорядок в дни каникул по всему краю.

На охрану правопорядка и общественной безопасности задействуется более 7 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также более 5 800 представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Такие меры необходимы в связи с множеством мероприятий по всей Кубани. В праздничные дни в Краснодарском крае запланировано проведение более 3200 мероприятий.

Кроме того для обеспечения антитеррористической безопасности на мероприятиях используется более 2 тысяч металлодетекторов, а места массовых гуляний обследуются с привлечением служебных собак.

Источник: Пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю