Анапские дети получили сладкие подарки к Новому году

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В канун Нового года воспитанники детских садов, учащиеся 1-4 классов, неорганизованные дети до 7 лет, а также дети из социально незащищенной категории и дети-инвалиды получили новогодние подарки от главы курорта Сергея Сергеева.

Всего было подготовлено более 22 тысяч сладких подарков. Их вручали детям на утренниках и праздниках в школах и детских садах, также помощь в доставке подарков оказали главы сельских округов и руководители органов территориального общественного самоуправления.

Анапа – одна из немногочисленных территорий края, где сохраняется традиция сладких новогодних подарков детям от имени главы.

Источник: Пресс-служба администрации города Анапа