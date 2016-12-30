Курс валют
60.27
63.02
/Общество/

Анапские дети получили сладкие подарки к Новому году

В канун Нового года воспитанники детских садов, учащиеся 1-4 классов, неорганизованные дети до 7 лет, а также дети из социально незащищенной категории и дети-инвалиды получили новогодние подарки от главы курорта Сергея Сергеева.

Всего было подготовлено более 22 тысяч сладких подарков. Их вручали детям на утренниках и праздниках в школах и детских садах, также помощь в доставке подарков оказали главы сельских округов и руководители органов территориального общественного самоуправления.  

Анапа – одна из немногочисленных территорий края, где сохраняется традиция сладких новогодних подарков детям от имени главы. 

Источник: Пресс-служба администрации города Анапа

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Новороссийске большегрузы начали пропускать на перевал

Вице-мэра Краснодара отстранили от работы на время следствия

Срочная информация от Пенсионного фонда о выплате пенсий в 2017 году!

Анапские дети получили сладкие подарки к Новому году

На высокогорном полигоне «Кахмуд» в Армении завершился полевой сбор снайперов 102 российской военной базы