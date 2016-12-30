Итоги работы пограничной службы Кубани

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В минувшем году пограничники Краснодарского края изъяли и вытралили из Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна порядка 100 километров сетей и более 50 тысяч орудий массового истребления водных биологических ресурсов, подорвав, таким образом, экономическую базу браконьеров региона почти на 25 миллионов рублей. Эти показатели вдвое превысили статистику прошлого года.

На лиманах Азовского моря и в черноморской акватории работа в сфере охраны морских биологических ресурсов ведется постоянно, однако в зависимости от сезона меняются ее объекты. Так, в период запрета любительского и спортивного рыболовства (как правило, это весь февраль), весенне-летнего хода рыбы к местам нереста специалисты ориентированы на охрану молоди тарани и судака, ценных видов рыб осетровых пород и камбалы-калкан, – обеспечивают их беспрепятственный проход, а в период активного промысла, который приходится на последние месяцы года, усиливают контроль за выловом биоресурсов.

Несмотря на существующие запреты, только с начала этого года пограничным управлением было выявлено свыше 750 экологических правонарушений, из них более 170 фактов совершены должностными и юридическими лицами, и наложено штрафов на сумму, превышающую 4 млн. рублей. За незаконную добычу водных биологических ресурсов дознавателями пограничного органа возбуждено порядка 27 уголовных дел, по которым на сегодняшний день осуждено 30 граждан, взыскан ущерб государству на сумму более 500 тыс. рублей, конфисковано 6 маломерных плавсредств.

Кроме этого, сотрудники пограничного управления в период нерестовой миграции несколько раз пресекали гибель ценных видов рыб, успевая своевременно выпустить их в естественную среду обитания. Так, только в период с апреля по июнь было выпущено 254 особи камбалы- калкан, а в осенне-зимний период – 17 рыб осетровых пород.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю