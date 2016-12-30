В канун новогодних праздников Кубаньэнерго напоминает о правилах электробезопасности

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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети призывает ответственных за организацию новогодних мероприятий и всех жителей Республики Адыгея и Краснодарского края быть бдительными и не допускать нарушения правил электробезопасности.

«Новогодние каникулы — время активного отдыха на свежем воздухе. Почти в каждом населенном пункте уже установлены елки, построены снежные городки. Чтобы праздничные дни не были омрачены, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер безопасности в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи. Категорически запрещена установка елок, ледовых скульптур, снежных городков и других сооружений для массовых мероприятий в охранных зонах ЛЭП. Праздничная иллюминация должна быть исправна, смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок и подключена к электрическим сетям только специалистами», — сообщает пресс-служба «Кубаньэнерго».

«Кубаньэнерго» напоминает: запрещается подходить к оборванному проводу ЛЭП ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит (от оборванного провода расходятся невидимые концентрические круги смертельно опасного напряжения); бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки; залезать на опоры линий электропередачи; открывать двери трансформаторных будок; пользоваться неисправными электроприборами и ремонтировать электроприборы, включенные в сеть; привязывать бельевые веревки к водосточным трубам, расположенным под линиями электропередачи; работать с радио- и телевизионными антеннами, установленными на крыше вблизи линий электропередачи; вести строительные и другие работы под линиями электропередачи; вбивать гвозди или сверлить стену в местах, где может располагаться скрытая проводка.

Фейерверки и салюты нельзя запускать под линиями электропередачи и вблизи опор — это представляет угрозу и для жизни человека, и для оборудования, обеспечивающего электроснабжение. На рыбалке нельзя располагаться вблизи ЛЭП, рыбачить прямо под проводами смертельно опасно — для получения электротравмы может быть достаточно одного взмаха длинным удилищем. Особенно опасно рыбачить вблизи проводов углепластиковыми удочками. Углепластик обладает сверхвысокой проводимостью электрического тока, и на удилищах, как правило, стоит соответствующий знак.

«Нельзя оставить без внимания моду на селфи. Погоня за удачными кадрами на фоне энергообъектов может привести к печальным последствиям. Абсолютно недопустимо, чтобы съемочными площадками становились любые электроустановки, трансформаторные подстанции, линии электропередачи. Энергетики предупреждают: получить удар током можно не прикасаясь к проводу, а только приблизившись к нему на недопустимое расстояние, так как существует риск попасть под действие электрической дуги и получить травмы, несовместимые с жизнью. Этим же опасно использование монопода при фотографировании возле энергообъектов. Существует риск не рассчитать длину штатива и попасть под напряжение», — добавили в «Кубаньэнерго».

Источник: Пресс-служба ПАО «Кубаньэнерго»