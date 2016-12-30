Кубанская митрополия отказалась благословить к просмотру фильм «Матильда»

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Кубанская митрополия РПЦ предостерегла верующих от просмотра фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, в котором рассказывается история любви императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

В заявлении митрополии говорится, что прихожанам храмов «данный фильм не благословляется к просмотру». Митрополия распространила такое заявление в связи с обращением «православных активистов».

Фильм Алексея Учителя еще не вышел в прокат, его премьера состоится 30 марта 2017 года. Пока доступен только трейлер картины.

«Представленный трейлер демонстрирует сомнительные с нравственной позиции трактовки, а также прямые исторические и биографические искажения в отношении прославленных в лике святых за мужественное исповедничество императора Николая II и Августейшей семьи.»

В ноябре депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генпрокуратуру России. Поклонская направила запрос после того, как к ней обратились активисты движения «Царский крест». Они считают картину Алексея Учителя «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

В декабре «Матильду» подверг критике член президентского совета по культуре и искусству, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Он назвал фильм «клеветой на реальных людей» и обвинил авторов картины в «пошлых фальсификациях».

Источник: meduza.io