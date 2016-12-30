За что мы ненавидим 2016 год

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Скажем прямо, 2016 год был ужасным. Умирали великие люди, террористы атаковали Европу и США, гражданская война в Сирии так и не закончилась, Россия оказалась замешана в самом громком допинговом скандале и едва не пропустила Олимпиаду. Мы составили честный список того, за что мы ненавидим уходящий год. Все плохое в него не влезло — получилось бы слишком длинно.

За то, что ушли великие

Умер Дэвид Боуи

Умер Алан Рикман

Умер Умберто Эко

Умер создатель электронной почты Рэй Томлинсон

Умер продюсер The Beatles Джордж Мартин

Умер Принс

Умер Мохаммед Али

Умер Виктор Корчной

Убит Павел Шеремет

Умер Фазиль Искандер

Умер Эрнст Неизвестный

Умер исполнитель роли R2-D2 Кенни Бейкер

Умер астроном Клим Чурюмов

Умер Леонард Коэн

Погибла Елизавета Глинка

Умер Джордж Майкл

Умерла Кэрри Фишер, принцесса Лея из «Звездных войн»

За то, что во всем мире опять были теракты

22 марта 2016 года террористы атаковали Брюссель: сначала двое смертников подорвались в аэропорту, спустя час террорист взорвался в поезде на центральной станции метро. Погибли 38 человек, ранения получили более 340 человек. В июне теракт произошел в стамбульском аэропорту; в результате стрельбы и взрывов погибли 45 человек; порядка 240 человек были ранены.

В том же месяце исламист пришел в гей-клуб в Орландо и застрелил 50 человек. 14 июля, в День взятия Бастилии, террорист на грузовике въехал на заполненную людьми набережную в Ницце и задавил 86 человек. В декабре похожий теракт случился в Берлине: там под колесами грузовика, въехавшего на рождественскую ярмарку, погибли 12 человек.

Все эти теракты связаны с «Исламским государством», но мирных и беззащитных жителей атаковало не только ИГ. Даже в неполном списке терактов по миру — несколько десятков нападений, при которых погибли не менее 1357 человек, а ранены не менее трех тысяч.

Сколько людей погибли от ИГ в Сирии, неизвестно. Судя по данным некоммерческих организаций, которые мониторят ситуацию, это как минимум сотни человек (но данные, во-первых, неточные, во-вторых, в случае с сирийским конфликтом нет непредвзятых источников).

За то, что сирийская война не закончилась, а боевики разрушили Пальмиру

Война всех со всеми на Ближнем Востоке — вместе с сопутствующими взаимными обвинениями в преступлениях — продолжается. Вмешательство международной коалиции и России к завершению конфликта в Сирии не привело; сколько он еще будет продолжаться, неизвестно. Число жертв войны постоянно растет (среди российских военнослужащих тоже, причем их гибель часто пытаются скрыть), и нет причин думать, что в ближайшее время обстановка изменится.

Безусловный плюс международного вмешательства в Сирию в том, что «Исламское государство» теряет территории. В конце марта сирийские войска при поддержке России и ливанской «Хизбаллы» отбили у ИГ Пальмиру, где террористы провели девять месяцев. После освобождения древнего города мир узнал, что многие важные памятники архитектуры, простоявшие века, разрушены. Террористы взорвали не только храм Баал-Шамин, один из самых значимых памятников поздней античности, но и уничтожили храм Бэла, а также знаменитую триумфальную арку. Что еще хуже, в декабре боевики «Исламского государства», несмотря на российские авиаудары, опять вошли в Пальмиру.

За то, что в России при страшных обстоятельствах умирали люди

В конце февраля в результате серии взрывов на шахте «Северная» в Воркуте погибли 36 человек; в марте произошла авиакатастрофа в Ростове-на-Дону — погибли 62 человека; в июне 14 школьников утонули на Сямозере; в декабре 77 человек в Иркутской области умерли от отравления «Боярышником»; тогда же упал в Черное море самолет Ту-154, который вез основной состав Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Сирию, — погибли 92 человека.

За то, что россиян не пускали на Олимпиаду

Допинговый скандал в России — событие, важное не только в спортивном мире. Формально эта история началась еще в 2014 году, когда немецкий журналист занялся проблемой употребления допинга российскими спортсменами, но широкий мировой резонанс случился только в 2016-м — после выхода первой части доклада правоведа Ричарда Макларена, который работал по заданию Всемирного антидопингового агентства.

Макларен считает, что в России действует государственная допинговая программа, в которой замешаны буквально все — от первых лиц Министерства спорта до ФСБ. Ни о какой независимости российских борцов с допингом речи не идет, напротив, они участвовали в подмене и сокрытии проб.

Масштаб злоупотреблений был настолько велик, что после выхода доклада обсуждался запрет на участие в летних Олимпийских играх всей сборной России. В итоге часть спортсменов все же допустили (и выступили они в Рио если не блестяще, то очень хорошо) — однако, скажем, вся сборная по легкой атлетике главные соревнования четырех лет пропустила.

В декабре вышла вторая часть доклада Макларена, где свидетельств против российских спортсменов и чиновников еще больше. Когда Россия сможет избавиться от подозрений, сказать невозможно.

За то, что мировая политика стала опасно непредсказуемой, а к власти приходят популисты

Когда в середине 2015 года Хиллари Клинтон объявила о выдвижении в президенты, почти все были уверены, что дело сделано — она станет первой в истории США женщиной, занявшей главный пост в стране. Когда в президенты выдвинулся эксцентричный бизнесмен Дональд Трамп, напротив, никто не мог поверить, что он пройдет даже процедуру праймериз Республиканской партии. Тем не менее именно Дональд Трамп в ноябре выиграл выборы президента США, хотя участники штаба Хиллари Клинтон до последнего рассчитывали, что обойдется.

Аналогичным образом мало кто предполагал, что граждане Великобритании всерьез проголосуют за выход из Европейского союза. Однако на референдуме в июне больше половины жителей выступили за «Брекзит», спровоцировав полноценный политический кризис как в самой Великобритании, так и в ЕС. Заодно результаты плебисцита показали, как евроскептики набирают силу внутри самого Евросоюза.

В Германии новая (консервативная и евроскептическая) партия «Альтернатива для Германии» обошла на местных выборах Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и становится все более влиятельной политической силой. В Австрии на президентских выборах едва не победил кандидат от ультраправой партии Норберт Хофер. В Италии Джузеппе Грилло — бывшему комику, политику, выступающему за выход из ЕС — удалось остановить конституционную реформу. Во Франции, судя по опросам, во второй тур выборов президента в 2017 году почти наверняка выйдет лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Источник: meduza.io