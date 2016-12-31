«Мегафон» будет брать плату за молчание

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Оператор «Мегафон» в новом году меняет условия взимания платы для абонентов, которые не пользуются услугами связи в течение трех месяцев. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Изменения в условиях ряда тарифных планов вступят в силу с 13 января. Они касаются всех тарифов, кроме тарифной линейки «Все включено».

«В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд для абонентов голосовых тарифных планов и более 180 календарных дней подряд абонентов тарифных планов передачи данных будет начисляться абонентская плата в размере 5 руб. в сутки», — говорится в сообщении оператора.

Абонентская плата будет взиматься до момента достижения порога отключения. Как пояснили RNS представители «Мегафона», компания придерживается стандарта, который установился на российском рынке связи, — операторы исключают абонента из своей базы, если он не пользуется услугами в течение трех месяцев. Изменения касаются услуги «сохранение номера», которая подключается у абонентов автоматически. «Мы сокращаем в три раза цену услуги "сохранение номера" с 15 до 5 рублей в сутки. Кроме того, если ранее эта услуга подключалась после 45 дней, то сейчас она будет подключаться после 90 дней», - заявили в пресс-службе оператора. При этом, если 90 дней абонент не производил никаких действий, его прекращают учитывать в абонентской базе, но у клиента сохраняется возможность вновь начать пользоваться услугами оператора.

Представители МТС и Tele2 для комментариев оказались недоступны. В «Билайне» планы по введению подобной платы и изменению сроков учета абонентов в базе комментировать отказались.

Источник: rns.online