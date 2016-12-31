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/Общество/

В честь Магомеда Нурбагандова назовут улицу в Краснодаре

Имя героя России будет носить одна из улиц в Прикубанском округе.

Решением Городской Думы Краснодара от 22 декабря 2016 года в Прикубанском округе города Краснодар улица будет названа именем Нурбагандова Магомеда, достойного сына Дагестана. 

В честь Нурбагандова уже названы улицы в его родном селе Сергокала Сергокалинского района, в городе Махачкала и в Чеченской Республике.

Напомним, сотрудник МВД Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Преступники приказали ему на камеру обратиться к коллегам и призвать их покинуть службу в правоохранительных органах. Вместо этого Магомед сказал: «Работайте, братья!». В сентябре этого года, президент Владимир Путин посмертно присвоил Нурбагандову звание Героя России.

Источник: livekuban.ru

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Категория: Новости / Общество

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