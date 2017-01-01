Специалисты Кубаньэнерго перешли на усиленное дежурство в период новогодних праздников

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С целью обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Республики Адыгеи и Краснодарского края в период предстоящих праздничных новогодних и выходных дней специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети будут работать в усиленном режиме.

В период с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети установлен особый контроль за работой оборудования электрических сетей. Организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного персонала филиала, проверена схема оповещения и вызова аварийно- восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации. Энергетиками выполнен целый комплекс мероприятий по обеспечению в случае необходимости безусловной готовности к проведению аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады оснащены всем необходимым инвентарём, экипировкой, спецтехникой. Утверждены графики дежурств, перечень специальных организационно- технических мероприятий, приведены в режим повышенной готовности оперативные службы, своевременно проинспектировано состояние техники, правила взаимодействия всех ответственных структур. Проведены мероприятия, направленные на выполнение задач по противодействию терроризму, оперативному информированию правоохранительных органов и МЧС. В период праздничных дней на объектах Кубаньэнерго введены ограничения на ремонтные работы в действующих электроустановках, минимизировано количество переключений. В оперативнойготовности в круглосуточном режиме находятся спецтехника и передвижные дизельные электростанции различной мощности. В течение декабря проверки прошли специальные помещения, оборудование, техника, были организованы внеплановые инструктажи персонала, внеочередные осмотры энергетических объектов, проверена работоспособность резервных источников электроснабжения, средств телемеханики, связи. Кубаньэнерго напоминает, что в период праздничных и выходных дней сообщить о фактах нарушения энергоснабжения и узнать информацию о работе электросетевого комплекса Республики Адыгея и Краснодарского края можно по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

Источник: Пресс-служба ПАО «Кубаньэнерго»