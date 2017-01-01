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/Общество/

В Сочи закрыт спецприёмник для нелегальных мигрантов

Сочинский Центр временного содержания нелегальных мигрантов закрыт. Все его "постояльцы" вывезены в Гулькевичский район Краснодарского края.

Всего из Центра, который был расположен в сочинском посёлке Вардане, было вывезено около 100 человек. Власти решили, что подобному учреждению не место на самом крупном всероссийском курорте.

Как рассказала сотрудница Центра Алла Кухтенко, вопрос о закрытии спецприёмника в Сочи обсуждался уже давно в связи с высокой ценой курортной земли, на которой он располагался, но осуществить переезд удалось только сейчас.

Новое место содержания незаконных мигрантов, по её словам, полностью соответствует всем санитарным нормам и требованиям содержания граждан в закрытых спецучреждениях.

Рассчитанный на 500 человек центр временного размещения для нелегальных мигрантов, занятых на олимпийской стройке, был открыт в 2013 году на территории бывшего пансионата. Из спецприемника мигрантов депортировали на родину. 

Источник: kavkaz-uzel.eu

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Категория: Новости / Общество

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