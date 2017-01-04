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/Общество/

В горах Кубани начали проводить принудительный спуск лавин

В горных районах Краснодарского края в январе проводится комплекс противолавинных мероприятий.

Усилен контроль за высотой снежного покрова. Мониторинг включает в себя измерение высоты снежного покрова, регистрацию температуры и влажности воздуха и снега, определение плотности снежного покрова.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на лавиноопасных участках, в том числе на территории горнолыжных комплексов, проводится предупредительный спуск лавин.

На месте дежурят подразделения спасателей, а также Краснополянский противолавинный отряд и специалисты Росгидромета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Общество

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