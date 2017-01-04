Пенсионерка выгуливает гуся по улицам Краснодара

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Бабушку с домашней птицей запечатлели горожане.

Пенсионерка бережно посадила пернатого в коляску и прогуливалась по улице Ставропольской. Курьезный случай сразу привлек внимание пользователей соцсетей, куда выставили фото пенсионерки с гусем.

На фото видно, как пожилая женщина везет гуся на коляске, специально оборудованной для своего пернатого друга. Пользователи сети говорят, что живет бабушка на улице Майкопская и шутят, что гусь наверное рождественский и мясо птицы от прогулок будет нежнее.

Источник: livekuban.ru