400 школьников, отличившихся в 2016 году, получили новогодний подарок от главы города-героя

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Победители и призёры предметных олимпиад, городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов и спортивных соревнований были приглашены сегодня на ёлку главы Новороссийска, которая была организована в большом зале Морского вокзала.

«Здесь собрались те, на кого город возлагает большие надежды. Мы гордимся вами. Вы самые талантливые, трудолюбивые и творческие, - сказал Игорь Дяченко перед началом сказочного представления «Приключения Огненного петуха», - в Новороссийске за особые достижения 4 школьника получают президентскую стипендию, 6 человек – губернаторскую. Наши ребята приняли участие в сотни фестивалей, соревнований, конференций и конкурсов в России и за рубежом, одержали победы в предметных олимпиадах».

Таких результатов удалось достичь не только благодаря школьной системе образования, но и дополнительной, считает глава города. Сегодня в Новороссийске доп.образованием охвачены более 30 000 учащихся.

Новороссийские мальчишки и девчонки добились таких побед, о которых мечтают многие: ученик гимназии № 5 Евгений Османкин впервые завоевал звание победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике (4-й рейтинг в России); ученик Морского технического лицея Алексей Бердовский стал призером Всероссийской олимпиады школьников по математике на российском этапе; Богдан Семенов, ученик 9 класса этого лицея стал призером Международного фестиваля детского и молодежного научно-техническ ого творчества «От Винта!» в Государственной Думе Российской Федерации по итогам 2016 года.

Творческие коллективы юных новороссийсцев победили на краевом фестивале в культурно-этногр афическом комплексе «Атамань».

Ребята, занимающиеся техническим творчеством, стали первыми в Международных соревнованиях по робототехнике во Всероссийском конкурсе «Робофест».

В Новороссийске работает 20 учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Победы их воспитанников в 2016 году тоже принесли славу городу-герою на международных и всероссийских соревнованиях.

Всем ребятам глава города Игорь Дяченко пожелал в 2017-ом году новых побед и рекордов.

Источник: Пресс-служба г. Новороссийска