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/Общество/

В Крыму зарегистрировали вспышку АЧС

В Крыму из-за вспышки африканской чумы свиней ввели режим ЧС.

Массовый падеж поголовья свиней был зарегистрирован на территории Дмитровского сельского поселения Советского района. 

В целях локализации очага АЧС был проведен ряд инженерных мероприятий: перекрыты проселочные дороги и установлены посты. Кроме того сотрудники ветеринарной службы и МВД провели подворовой обход. 

В конце 2016 года вспышка АЧС была зафиксирована в селе Песочное Ленинского района республики. С 22 ноября из-за вспышки АЧС в Ленинском районе действует карантин.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Общество

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