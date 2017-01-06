В Крыму зарегистрировали вспышку АЧС

/Общество/

В Крыму из-за вспышки африканской чумы свиней ввели режим ЧС.

Массовый падеж поголовья свиней был зарегистрирован на территории Дмитровского сельского поселения Советского района.

В целях локализации очага АЧС был проведен ряд инженерных мероприятий: перекрыты проселочные дороги и установлены посты. Кроме того сотрудники ветеринарной службы и МВД провели подворовой обход.

В конце 2016 года вспышка АЧС была зафиксирована в селе Песочное Ленинского района республики. С 22 ноября из-за вспышки АЧС в Ленинском районе действует карантин.

Источник: yuga.ru