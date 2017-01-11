По факту падения лифта в Сочи проводится проверка

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В Сочи 10 января спасатели ЮРПСО помогли выбраться из сорвавшегося лифта двоим 11-летним детям.

По факту обрыва троса пассажирского лифта, имевшего место 10 января 2017 года в одном из домов по улице Бытха, в результате которого двое малолетних детей были заблокированы в кабине (порядка 20 минут), СО по Хостинскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. Дети не пострадали. Выясняются причины инцидента.

Источник: Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю