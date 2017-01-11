Стали известны подробности инцидента с лифтом с детьми в Сочи

/Общество/

В Сочи 11 января в администрации города создали специальную комиссию, которая будет расследовать инцидент с резким опусканием лифта в многоэтажке по улице Бытха, в котором находились двое детей.

Комиссию возглавил заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук, в ее состав вошли представители управляющей компании «Жилой квартал», домком, сотрудники обслуживающей лифт компании, центра экспертизы и администрации района.

Комиссия установила, что резкое опускание лифта произошло в 12-этажном доме № 55/1 по улице Бытха во время движения с третьего на первый этаж. Сработала система экстренного торможения. Лифт, в котором находились двое детей, завис между третьим и вторым этажом.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели МЧС и медики. По данным следователей СК, дети находились в заблокированном лифте около 20 минут. Их достали и осмотрели врачи скорой помощи. Повреждений у них не выявлено.

Эксперты Ростехнадзора квалифицировали произошедшее не как аварию, а именно как инцидент, который подразумевает отказ или повреждение технических устройств.

Установлено, что в 2008 году в рамках действовавшей тогда муниципальной программы лифтовое оборудование в доме модернизировали. По оценкам экспертов, работы были произведены некачественно. В 2014 году суд обязал заменить лифт, для этого необходимо было подготовить проект и приобрести и установить оборудование. Администрация города подготовила проект и выделила деньги, однако торги на строительно-монтажные работы четыре раза срывались по вине компаний, которые при этом сами в конкурсе не участвовали.

По поручению главы Сочи торги проведут по ускоренной программе. На сборку и монтаж лифта отвели три-четыре месяца. Новый лифт появится в доме ориентировочно в мае, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По факту произошедшего в следственном отделе по Хостинскому району Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. Также проверку причин и обстоятельств произошедшего с привлечением специалистов СКУ Ростехнадзора проведет прокуратура Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv