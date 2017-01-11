В Сочи появилась комната гнева

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Посещение заведения разрешается только тем, кому уже есть 18.

В Сочи появилась так называемая комната гнева, где за определенную плату посетители могут бить посуду и крушить мебель. Организаторы необычного развлечения считают, что их заведение помогает жителям и гостям курорта психологически разгрузиться.

Расположился любопытный объект на территории одного из местных санаториев в Хостинском районе. Под погромы арендовали непригодное для проживания здание. Сделали полную шумоизоляцию, а также завезли необходимый инвентарь.

В итоге в "меню" значатся тарелки, бутылки, телевизор, стиральная машина, холодильник, телефон, шкаф, стол и еще много всякой всячины. Подготовлены и инструменты, которыми можно все это уничтожить, - биты, гвоздодеры, кувалды.

"Наша комната - это шанс выплеснуть свою злость и от души погромить материальные ценности. На выбор множество уже подготовленных предметов, но можно и с собой что-то принести. К тому же у нас это делать гораздо приятнее. Помимо защитного костюма и каски мы предлагаем выбрать подходящую для погрома музыку. Плюс снимаем все происходящее на видео, которое потом отдаем посетителю", - рассказывают организаторы.

Вход в заведение разрешается только тем, кому уже есть 18. Удовлетворение желания бить и ломать обойдется в сумму от 300 до семи тысяч рублей.

Источник: rg.ru