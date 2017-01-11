Власти разрешат отнимать у должников единственное жилье

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Правительство подготовило и опубликовало для обсуждения законопроект, который регламентирует процедуру взыскания с должников единственного жилья и его продажи в счет долга. Документ опубликован на официальном портале.

Действующий закон (статья 446 Гражданско-процессуального кодекса) позволяет взыскивать единственное жилье только в случае, если его взяли в ипотеку. Но в 2012 году Конституционный суд потребовал, чтобы власти изменили законодательство. Позиция КС была примерно такой: человека нельзя лишать единственного жилья за долги, но при этом нужно учитывать права и интересы кредиторов. Если человек живет в достаточно большой квартире, кредитор имеет права добиваться, чтобы он продал ее, купил жилье поменьше, а разницу отдал в счет долга. Но решение о продаже единственного жилья может принимать только суд.

В каждом муниципалитете есть свои нормы — сколько жилой площади должно приходиться на человека. Если должник и его семья живут в квартире или доме, где площадь в два раза или больше превышает норму, его могут заставить продать такую квартиру или дом. В Москве, например, эта норма составляет 18 квадратных метров на человека. Чем больше членов семьи, тем больше должно быть их жилье.

Если жилье маленькое, но стоимость площади в два раза или больше превышает среднюю стоимость жилья в вашем регионе, то вас также могут выселить. Например, должника-москвича смогут выселить из однушки на Остоженке, потому что она стоит больше, чем трешка в каком-нибудь далеком спальном районе. Решать будет суд.

Членами семьи считаются родители собственника, его жена или ее муж, дети. Собственник может поселить в качестве членов семьи и других родственников, а в исключительных случаях даже тех, кто формально с ним не связан, но все такие решения принимает суд.

Срочно вписать к себе много родственников, чтобы избежать переезда, не получится. Законопроект предлагает запретить должникам регистрировать у себя новых членов семьи, за исключением несовершеннолетних детей.

В законопроекте предлагается соблюдать принцип соразмерности суммы долга и способов его взыскания. Если сумма долга составляет меньше пяти процентов от стоимости жилья, суд не позволит взыскивать у человека единственную квартиру. И еще одна деталь: всякий раз при продаже единственного жилья суд должен резервировать часть вырученной суммы на покупку новой площади. И если становится ясно, что этот резерв составит больше половины всех денег от продажи, суд должен оставить за должником его старую квартиру.

Попробуем объяснить на примере. Допустим, человек живет в довольно большой квартире. Но она такая старая и дешевая, что если ее продать, на покупку чего-то минимально приличного потребуется больше половины вырученных денег. Вот в таких случаях суд должен вставать на сторону должника и не позволять продавать его единственное жилье.

Если должник — не единственный владелец жилья, то взыскать с человека могут только ту долю, которая принадлежит именно ему. Если другие собственники (например, родственники должника) против продажи, кредитор может потребовать, чтобы они сами выкупили эту долю. Деньги от продажи должник должен будет отдать в счет долга. Если родственники против, долю могут продать с общих торгов, и тогда купить ее сможет любой.

Законопроект примут. Внести поправки рекомендовал Конституционный суд, законопроект подготовило правительство, так что представить себе ситуацию, при которой Дума не примет документ, почти невозможно. Но надо понимать, что пока документ даже не внесли в парламент и текст может еще не раз измениться.

Источник: meduza.io