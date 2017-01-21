Курс валют
59.67
63.73
/Общество/

Девочка из станицы Отрадненской победила на конкурсе в Финляндии

Валерия Мисюра из станицы Отрадненской победила в Международном конкурсе детского искусства и творчества «Северное сияние — 2017» в Финляндии.

Мисюре шесть лет. Она учится в образцовой художественной цирковой студии «Грация» при районном Доме культуры.

На конкурс девочка представила номер «Нежный ангел» в номинации «Цирковое искусство». Жюри присвоило ей кубок Гран-при, денежный приз и сертификат на участие в Международном конкурсе в Беларуси, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Москве полицейские застрелили мужчину с гранатой. Он разыскивался за стрельбу в центре города

В Туапсе сгорел старый мясокомбинат

На Ставрополье трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

В Ессентуках на реконструкцию «Нижних минеральных ванн» направят 700 млн рублей

В Дагестане в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков