Девочка из станицы Отрадненской победила на конкурсе в Финляндии

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Валерия Мисюра из станицы Отрадненской победила в Международном конкурсе детского искусства и творчества «Северное сияние — 2017» в Финляндии.

Мисюре шесть лет. Она учится в образцовой художественной цирковой студии «Грация» при районном Доме культуры.

На конкурс девочка представила номер «Нежный ангел» в номинации «Цирковое искусство». Жюри присвоило ей кубок Гран-при, денежный приз и сертификат на участие в Международном конкурсе в Беларуси, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv