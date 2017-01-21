На Кубани рассмотрят вопрос о возобновлении охоты на лебедей

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Популяция лебедей и бакланов в Краснодарском крае выросла за десять лет в полтора раза. Если охота на баклана была разрешена два года назад, то на лебедя пока под запретом. В этом году власти региона после консультации с орнитологами намерены пересмотреть список охотничьих видов и разрешить отстрел этих птиц. Об этом на пресс-конференции в столице Кубани сообщил министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин.

- Лебедей и бакланов сейчас больше, чем нужно, - рассказал глава ведомства. - Резко выросшая их численность наносит огромный ущерб кубанской природе. Бакланы в день съедают рыбы столько, сколько сами весят, а продукты их жизнедеятельности буквально выжигают всю зелень в местах гнездования. Например, дерево, которое облюбовали бакланы, через некоторое время умирает.

Оказывается, за последние десять лет на Кубани численность лебедей увеличилось на 40-50 процентов и продолжает неуклонно расти. Сейчас этих птиц набирается около 10 тысяч во время перелета. Лебедь-шипун очень агрессивен и вытесняет другие виды водоплавающих. Избыточная популяция, как считают специалисты, стала в этом году причиной вспышки птичьего гриппа на территории Апшеронского и Темрюкского районов края, где после новогодних праздников было обнаружено более 130 мертвых лебедей.

Количество бакланов за последнее десятилетие тоже выросло на 50-60 процентов, достигнув 50 тысяч. В регионе обитают три вида этих птиц - малый, большой и хохлатый бакланы. Причем только один из них (малый баклан) числится в Красной книге. Как оптимизировать эту численность, сейчас думают ученые. Один из предлагаемых методов - выборка яиц и птичьих гнезд.

- Вообще, благодаря эффективному охотнадзору и комплексу мероприятий, численность целого ряда охотничьих животных на территории Краснодарского края существенно выросла, - отметил Сергей Еремин. - Так, численность фазанов с 2011 по 2016 год увеличилась с 58,5 тысячи особей до 147,2 тысячи, ондатры - с 26,7 тысячи до 64,1 тысячи, енотовидной собаки - с 5,3 тысячи до 7,3 тысячи, барсука - с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи, косули - с 4,7 тысячи до 7,3 тысячи, благородного оленя - с 1,1 тысячи до 1,4 тысячи.

А вот кавказский кабан, кавказский олень, европейская косуля и некоторые виды уток остаются на грани исчезновения в Краснодарском крае. Беспокойство у экспертов вызывает резкое сокращение популяций пролетной казарки и серого гуся.

Источник: rg.ru