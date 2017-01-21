В Ессентуках на реконструкцию «Нижних минеральных ванн» направят 700 млн рублей

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На Ставрополье инвесторы вложат около 700 млн рублей в реконструкцию «Нижних минеральных ванн» в Ессентуках.

Сейчас комплекс передан в аренду, инвестор готовит проект по реставрации и созданию на базе «Нижних ванн» лечебно-оздоровительного комплекса. Об этом в рамках визита в Ессентуки сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«На базе нижних ванн будет создан лечебно-оздоровительного комплекс с использованием местных природных ресурсов (минеральных вод, климата, грязей). Здесь также будут расположены питьевые бюветы, открыта музейная экспозиция, посвященная истории бальнеолечения в Ессентуках», — отметил глава региона.

Он также добавил, что предварительный объем инвестиций в проект будет начинаться от 700 млн рублей. Срок его реализации запланирован на 2018?2019 годы.

Здание «Нижние минеральные ванны» является памятником архитектуры регионального значения, которое сейчас находится в аварийном состоянии. Здание было построено в 1902 году, автором проекта стал петербургский архитектор Иван Байков.

Учреждение пострадало во время немецкой оккупации, но в 1949 году его восстановили. В «Нижних минеральных ваннах» действовало 44 процедурных кабины, там же находился центральный ингаляторий, который по своей пропускной способности был одним из лучших и мощных в СНГ, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Источник: yuga.ru