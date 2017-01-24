В Абинском районе дан старт проекту «Поколение Бессмертного полка»
В муниципальном образовании Абинский район 23 февраля состоялось торжественное открытие ежегодного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
На мероприятии был дан старт общественно-значимому проекту «Поколение Бессмертного полка». Под девизом всероссийского движения «Бессмертный полк» - «Они должны идти победным строем в любые времена» - школьники продолжают чтить память о героях-земляках, благодаря которым сегодняшнее поколение живет под мирным небом. Ребята, включившиеся в этот социальный проект, продолжат нести портреты своих прадедов.
В Абинском районе активно ведется поисковая работа, которая помогает подрастающему поколению узнать о подвиге своих прадедов. Для этого налажено сотрудничество с ветеранами, продолжается сбор реликвий, оказывается социальная и бытовая помощь.
В рамках месячника школьники примут участие в Уроках мужества, фестивалях, концертах, на которые приглашаются ветераны.