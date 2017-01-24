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/Общество/

В Абинском районе дан старт проекту «Поколение Бессмертного полка»

В  муниципальном образовании Абинский район 23 февраля состоялось торжественное открытие ежегодного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

На мероприятии был дан старт общественно-значимому проекту «Поколение Бессмертного полка». Под девизом всероссийского движения «Бессмертный полк» - «Они должны идти победным строем в любые времена» - школьники продолжают чтить   память о героях-земляках, благодаря которым сегодняшнее поколение живет под мирным небом. Ребята, включившиеся в этот социальный проект, продолжат нести портреты своих прадедов.

   В Абинском районе активно ведется поисковая работа, которая помогает подрастающему поколению узнать о подвиге своих прадедов. Для этого налажено сотрудничество с ветеранами, продолжается сбор реликвий, оказывается социальная и бытовая помощь.

   В рамках месячника школьники примут участие в Уроках мужества, фестивалях, концертах, на которые приглашаются ветераны.

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Категория: Новости / Общество

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