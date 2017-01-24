В Новороссийске пройдёт выставка графики и авторской куклы Елены Туминской «Дверь в зазеркалье».

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В пятницу, 27 января в 17-00 часов всех новороссийцев и гостей города ждут в Арт-галерее «Prima - Юг», где состоится выставка графики и авторской куклы Елены Туминской «Дверь в зазеркалье».

Краснодарскую художницу Елену Туминскую хорошо знают и любят в Новороссийске. Каждая ее выставка – это праздник. Праздник красоты и утонченного вкуса. Сегодня Елена – аспирантка академии Зураба Церетели, и впервые представляет новую коллекцию кукол, созданную на курсе заслуженного художника России Светланы Демкиной.

В открытии выставки принимает участие лауреат всероссийских и международных выставок пианистка Лариса Сараф.

Открытие выставки состоится по адресу: ул. Революции 1905 г., 3. Вход свободный.