В Сочи появилась муниципальная казачья дружина

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В Сочи в январе была создана муниципальная казачья дружина. В ее состав вошел 51 казак.

Такое решение было принято в связи с проведением в городе большого количества крупных массовых мероприятий. Также в Сочи появились дружины выходного дня, которые патрулируют улицы города в пятницу, субботу и воскресенье.

Всего в городе службу на платной основе несут 238 казаков, еще 200 — на общественных началах. Казаки патрулируют улицы, следят за порядком на крупных мероприятиях и даже помогают разгружать городские дороги.

В 2016 году при совместной работе казаков и полиции в Сочи раскрыли 15 преступлений, выявили более 9 тыс. административных правонарушений. Казаки приняли участие в более 500 рейдах по «детскому» закону, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник: kuban24.tv