«Воспитателем года Кубани» стала педагог из Белореченского района

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Лучшей стала воспитатель детского сада №14 Белореченского района Марина Солодова. Осенью 2017 года она представит Краснодарский край на конкурсе «Воспитатель года России».

Итоги краевого профессионального соревнования подвели сегодня на торжественном мероприятии в региональном институте развития образования. В конкурсе принимали участие воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре.

Все участники конкурса были награждены дипломами министерства образования, науки и молодежной политики края, Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Шесть лауреатов получили сертификаты на денежные премии, а лидеру конкурса – Марине Солодовой был вручен диплом победителя и денежные премии министерства, отраслевого профсоюза и ЗСК.

Напомним, конкурс «Воспитатель года Кубани» проводят с 2003 года министерство образования, науки и молодежной политики региона и краевой Профсоюз работников народного образования и науки. За это время его участниками стали более 5000 кубанских педагогов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края