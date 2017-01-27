Власти Кубани спрячут алкоголь в магазинах от детей

/Общество/

В администрации Краснодарского края прорабатывается вопрос о создании в магазинах закрытых отделов алкогольной продукции.

Соответствующее поручение вице-губернатор региона Юрий Гриценко дал департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

«Ребенок, который заходит за хлебом или молоком в магазин, не должен уже на входе видеть спиртное. Это важная работа, это касается наших детей, будущего и благополучия Краснодарского края», — цитирует слова вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор также добавил, что на постоянном контроле у глав муниципалитетов должен стоять вопрос об удаленности мест продажи алкоголя от школ и дошкольных образовательных учреждений на расстояние не менее 300 м.

Источник: yuga.ru