Жителей Кубани приглашают принять участие в национальной премии «Хрустальный компас»

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Направить проекты для участия в конкурсе необходимо до 10 февраля.

Напомним, «Хрустальный компас» – первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. В числе организаторов – Краснодарское региональное отделение Русского географического общества, Попечительский совет которого возглавляет губернатор Вениамин Кондратьев.

По данным на 26 января, организаторы получили свыше 150 заявок на участие в премии из более чем 40 регионов России и других стран мира.

Заявочная кампания завершится 10 февраля, после чего с поступившими проектами начнет работать экспертный совет премии, в состав которого входят известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов власти РФ.

Победители будут выбраны в 11 номинациях. Итоги конкурса подведут в мае 2017 года.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте (rus-compass.ru) национальной премии «Хрустальный компас».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края