В Азовском море спрогнозировали образование льда

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В Азовском море прогнозируется ухудшение ледовой обстановки. Как передает региональный корреспондент ИАА «ПортНьюс», об этом 26 января сообщил капитан морского порта Таганрог Василий Яранцев на открытом заседании Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов в российских морских портах Азовского моря в Ростове-на-Дону.

«В настоящий момент по информации ледоколов ТФК-2 находится в районе косы Еленина, Таганрогский залив практически полностью во льду. До Беглицы лед достаточно хорошо проходимый, от Беглицкой косы и до каналов начинается торошение льда толщиной от 10 см и выше».

До 30 января будут преобладать ветра северной четверти, температура воздуха на севере Азовского моря составит -9-12 градусов ночью, -4-7 днем, добавил он, ссылаясь на информацию Гидрометцентра России.

«Ледообразование в Азовском море будет продолжаться. На подходах к Таганрогскому заливу кромка льда начальных видов сместится на юг на 25-30 миль, в Таганрогском заливе вдоль побережья разовьется припай, в районе Таганрога толщина припая увеличится на 5-7 см. В центральной части Таганроского залива и на юге будет преобладать серый дрейфующий лед, на востоке появятся включения серо-белого льда. В Ейском лимане будет преобладать светлый нилос, серый дрейфующий лед. Начальные виды льда, темный нилос появятся на юго-востоке моря, в районе Темрюка. К окончанию недели начальные виды льда появятся в районе Керчи и Таманском заливе», - уточнил Яранцев.

Источник: portnews.ru