В Новороссийске построят муниципальный приют для бездомных животных

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Как сообщает пресс-служба администрации города-героя Новороссийск, приют расположится на территории в 2,5 Га и будет включать в себя вольеры, карантинную зону, клинику и хозяйственный блок для приготовления пищи животным.

Поручение по подготовке программы отлова и содержания бездомных животных глава города Игорь Дяченко дал в понедельник 23 января. А сегодня проект по строительству муниципального приюта для кошек и собак ему представили директор МУП «Полигон» Галина Куртаева и руководитель общественной организации «Преданное сердце» Лала Ахадова.

По плану на первом этапе в приюте смогут содержать и лечить 150 собак и 50 котов. В перспективе его вместимость можно будет увеличить. «Но наша задача заключается в том, чтобы работать с населением, разъяснять, убеждать – мы в ответе за тех, кого приручили, - говорит Галина Куртаева, директор МУП «Полигон», - мы будем работать совместно с общественной организацией «Преданное сердце», привлекать волонтёров».

При таком подходе сомневаться в успехе дела не приходится. У «Преданного сердца» уже есть хороший опыт. Как рассказала лидер этой общественной организации Лала Ахадова, за 7 лет существования объединения любители животных научились пристраивать непородистых собак в качестве охранников на частные подворья, находить новых хозяев брошенным животным, причём не только в границах города: 4 кошки уехали жит в Бельгию и Францию. Благодаря «Преданному сердцу» находят свой дом и покалеченные животные. «Для профилактики увеличения числа бродячих животных, за время своего существования мы стерилизовало 1700 собак и в 2 раза больше кошек», - говорит Лала Ахадова.

Глава города Игорь Дяченко уверен, такое благое дело надо поддерживать всемерно. Под строительство муниципального приюта для животных уже выделен земельный участок в 2,5 Га, создаётся рабочая группа по разработке и реализации проекта.