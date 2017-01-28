15 февраля глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей о ЕГЭ-2017

/Общество/

Глава Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями учащихся и ответит на их вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА в 2017 году, сообщила пресс-служба ведомства.

5 февраля 2017 года руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году, а также на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА, содержания контрольных измерительных материалов экзаменов, особенностей проведения экзамена для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, и минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В пресс-службе Рособрнадзора также добавили, что в настоящее время уже принимаются вопросы от родителей по электронной почте

ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальных сетях.

Во время мероприятия на официальном канале Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция