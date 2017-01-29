Общественная палата начала собирать обращения по необоснованным изъятиям детей из семей

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В ОП РФ открылась горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи. Обращения будут обрабатывать специально сформированные группы экспертов.

«Мы запускаем горячую линию, чтобы поддержать граждан, будем перезванивать им и помогать разбираться в каждой конкретной ситуации. Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле», – рассказала член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

Осуществлять этот контроль на местах будут региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ.

Напомним, что по итогам пресс-конференции Президента РФ 23 декабря 2016 года последовало поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

В целях выполнения поручения в настоящее время проводятся мероприятия по формированию в регионах групп экспертов по общественному мониторингу обоснованности отобраний детей у родителей, в состав которых предполагается включить представителей общественных палат, уполномоченных по правам ребенка, общественных организаций, родительских ассоциаций (в том числе приемных родителей).

25 января в ОП РФ прошло онлайн-совещание «Общественный мониторинг обоснованности отобраний детей у родителей» с представителями общественных палат в субъектах РФ и членами сформированных экспертных групп.

Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 16:45 по московскому времени.

Источник: пресс-служба Общественной палаты РФ