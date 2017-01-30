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/Общество/

В Сочинском цирке представили программу с яками на мотоциклах

В Сочи состоялась премьера программы «Бизон-шоу, яки на мотоциклах».

По словам организаторов, яков в цирковой программе задействуют очень редко. Шоу в Сочи подготовила династии дрессировщиков Тихоновых.

В программе задействованы яки, бизоны, муфлоны, гималайский медведь, верблюд, лама, козы, ослик, лошади, леопард, дикобразы, лисы, енот, собаки, орел и петух. Зрители смогут увидеть бой быков, а также яков, которые умеют ездить на мотоцикле и играть в футбол.

Пройдут выступления эквилибристов на першах, жонглеров, воздушных гимнастов и клоунов.

Посмотреть шоу можно до 26 февраля, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Общество

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