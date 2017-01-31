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Отключения электроэнергии в Новороссийске на 1 февраля
Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 1 февраля 2017 года.
|№
|Отключаемая электроустановка
|Дата/Время отключения
|Адреса абонентов
|1
|
ТП 89
РУ-10/0,4
Тр-р
Тек ремонт
|01.02.2017
08:00-12:00
|п. Мысхако, пер. Виноградный (балка)
|2
|
ТП 244
РУ-0,4
Тр-р
экспл.обсл
|01.02.2017
13:00-17:00
|ул.Перовская, 1 – Пирожного, 16 (крепость)
Источник: «Новороссийскэлектросеть»