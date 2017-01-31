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Отключения электроэнергии в Новороссийске на 1 февраля

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 1 февраля 2017 года.

 

Отключаемая электроустановка Дата/Время отключения Адреса абонентов
1

ТП 89

РУ-10/0,4

Тр-р

Тек ремонт

 01.02.2017
08:00-12:00		 п. Мысхако, пер. Виноградный (балка)
2

ТП 244

РУ-0,4

Тр-р

экспл.обсл

 01.02.2017
13:00-17:00		 ул.Перовская, 1 – Пирожного, 16 (крепость)

 

Источник: «Новороссийскэлектросеть»

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Категория: Новости / Общество

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