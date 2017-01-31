Отключения электроэнергии в Новороссийске на 1 февраля

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Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 1 февраля 2017 года.

№ Отключаемая электроустановка Дата/Время отключения Адреса абонентов 1 ТП 89 РУ-10/0,4 Тр-р Тек ремонт 01.02.2017

08:00-12:00 п. Мысхако, пер. Виноградный (балка) 2 ТП 244 РУ-0,4 Тр-р экспл.обсл 01.02.2017

13:00-17:00 ул.Перовская, 1 – Пирожного, 16 (крепость)

Источник: «Новороссийскэлектросеть»