«Югводоканал» улучшит водоснабжение населенных пунктов Таманского полуострова

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В рамках производственной программы филиал «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» продолжает работы по замене аварийных участков водопроводов.

Так, на прошлой неделе в поселке Приморский Темрюкского района на улице Энтузиастов был заменен участок сети протяженностью 40 метров. Старую стальную трубу заменили на новую диаметром 40 мм. Это наиболее ветхий участок водопровода. Весной специалисты Таманского филиала планируют заменить весь трубопровод по данной улице. В результате качество водоснабжения значительно улучшится. Необходимость капитального ремонта была вызвана большим процентом износа трубопровода. Только в январе на улицу Энтузиастов четыре раза выезжала аварийно-ремонтн ая бригада РЭУ-3 филиала «Таманский групповой водопровод».

А вот в поселке Стрелка две сломанные задвижки в водопроводном колодце по улице Ленина стали причиной слабого напора воды сразу не нескольких улицах.

«Физический износ внутренних частей задвижек – износ штока, износ шиберов задвижки привел к тому, что произошло падение шиберов, в результате которого подача воды значительно уменьшилась», - рассказал старший мастер РЭУ-1 филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Владимир Подаляка.

Вышедшие из строя задвижки были заменены на новые диаметром 100 мм.

«В целях улучшения качества воды и обеспечения бесперебойного водоснабжения на Таманском полуострове в этом году мы планируем провести целый ряд мероприятий, в том числе и по замене участков аварийных водопроводных сетей и запорной арматуры, что существенно повысит надежность водоснабжения. К этим работам мы приступим, как только позволит погода. В ближайшее время планируется продолжить начатые в 2016 году работы по замене подводящего водопровода к поселку Гаркуша, планируется заменить ветхий участок подводящего водопровода к поселку Приазовский, а также произвести ремонт водонапорной башни в поселке Приазовский», - отметил главный инженер филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Анатолий Горбенко.

Источник: Вышедшие из строя задвижки были заменены на новые диаметром 100 мм. «В целях улучшения качества воды и обеспечения бесперебойного водоснабжения на Таманском полуострове в этом году мы планируем провести целый ряд мероприятий, в том числе и по замене участков аварийных водопроводных сетей и запорной арматуры, что существенно повысит надежность водоснабжения. К этим работам мы приступим, как только позволит погода. В ближайшее время планируется продолжить начатые в 2016 году работы по замене подводящего водопровода к поселку Гаркуша, планируется заменить ветхий участок подводящего водопровода к поселку Приазовский, а также произвести ремонт водонапорной башни в поселке Приазовский», - отметил главный инженер филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Анатолий Горбенко.