Эксперты Bloomberg прогнозируют рост рубля в случае отмены антироссийских санкций

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Опрошенные агентством Bloomberg аналитики оценили влияние возможной отмены администрацией США антироссийских санкций на курс рубля. По мнению экспертов, в случае смягчения санкций курс российской валюты укрепится на 5-10%. При этом 41% респондентов считает, что в случае отмены ограничительных мер рубль укрепится на 1-5%.

Агентство также приводит данные исследования Societe Generale, согласно которому доллар будет стоить не менее 50 руб./$ в случае отмены санкций. Авторы исследования считают, что ЦБ начнет валютные интервенции для контроля рисков финансовой стабильности.

По данным опроса «Левада-центра», 26% респондентов считают, что нужно стремиться к снятию санкций с России. Однако большая часть опрошенных (62%) заявляет социологам, что нужно настраиваться на жизнь в условиях существующих ограничений. 67% настаивают, что Россия должна проводить собственную политику, невзирая на санкции, а 23% разделяют мнение, что РФ нужно искать компромисс и пойти на уступки.

Источник: Коммерсант.ру