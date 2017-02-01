/Общество/
На Кубани запретили вылов рыбы в трех лиманах
В Краснодарском крае с 1 февраля запретили любительский лов рыбы в трех лиманах.
«Запрет действует на Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах. Он был введен из-за начала нерестового сезона. Нарушителям грозит штраф», — рассказали в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В ведомстве добавили, что с 1 марта запрет будет действовать на всех лиманах региона. Ограничения будут сняты 1 мая.
Источник: kuban24.tv