Кондратьев предложил выпустить наградную медаль к 80-летию Кубани

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил выпустить наградную медаль к 80-летию региона.

С соответствующей инициативой глава региона выступил в ходе заседания краевого организационного комитета по подготовке к юбилею региона и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.

«Давайте отметим всех достойных, героев труда, наших земляков», — подчеркнул глава региона.

Он также поручил разработать эскиз медали.

По словам Кондратьева, общая задача власти — сделать все необходимое, чтобы каждый житель и гость Кубани почувствовал праздник.

«В рамках юбилейной даты необходимо вспомнить ветеранов — тех, кто защищал край в годы войны, создавал его экономику. Важно также не забыть о современниках — тех, кто сегодня делает Кубань сильнее, дает рекордные урожаи, проводит уникальные операции, воспитывают молодежь», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев поручил руководителям на местах подготовить почетные грамоты для тех жителей, которые своим трудом вносят вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv