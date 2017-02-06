О пресечении незаконной торговли сыром из Германии в Кущевском районе
Специалисты Управления Россельхознадзор
Госинспекторами ветеринарного надзора Павловского межрайонного отдела в ходе рейдовых мероприятий на территории рынка в ст. Кущевской в реализации обнаружен сыр "Brie", в количестве 1,5 кг, страной происхождения которого является Германия.
Данная продукция ввезена на территорию Российской Федерации незаконно. Безопасность продукции не подтверждена, ввиду отсутствия товарно-сопровод
В ходе проведения мероприятий, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция изъята и уничтожена, во исполнение Указа Президента РФ.
Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея